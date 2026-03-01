مطارات أبوظبي: وقوع حادث بمطار زايد أسفر عن وفاة شخص من جنسية آسيوية وإصابة 7

أفادت مطارات أبوظبي، الجهة المشغّلة لمطارات الإمارة الخمسة، بوقوع حادثة في مطار زايد الدولي أدت إلى حالة وفاة واحدة من الجنسية الآسيوية و7 إصابات.

وأضافت عبر حسابها الرسمية بمنصة إكس: «نهيب بالجمهور عدم تداول الشائعات والبيانات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، ونؤكد أنه سيتم نشر المستجدات فور ورودها».





ومساء السبت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أنّ القوات الجوية والدفاع الجوي نجحت منذ بدء الهجوم الإيراني، في التعامل مع وتدمير 137 صاروخًا باليستيًّا و209 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة، مؤكدةً الجاهزية العالية لمنظومات الدفاع الجوي وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات.

وقالت في بيان، إنه ومنذ بدء الهجوم تم رصد 137 صاروخًا باليستيًّا إيرانيًّا تم إطلاقه تجاه الدولة، حيث تم تدمير 132 صاروخًا، فيما سقط 5 منها في مياه البحر، كما تم رصد 209 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض 195 منها، فيما وقعت 14 منها داخل أراضي ومياه الدولة، وتسببت ببعض الأضرار الجانبية.

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية أمريكية.

وتعيش المنطقة، على وقع تصعيد عسكري بدأ بهجوم عسكري إسرائيلي أمريكي على إيران، قبل أن ترد طهران بضربات عسكرية على إسرائيل واستهداف مواقع عسكرية أمريكية.