كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ الثانيةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، حيث علت أصواتُ التلاوة الندية بآيات الذكر الحكيم، وامتلأت بيوتُ الله بالمصلين الذين توافدوا طلبًا للسكينة والطمأنينة في رحاب الشهر الفضيل.

ففي مسجد الإمام الحسين أمّ الشيخ طه النعماني والشيخ محمود السيد جموعَ المصلين، في مشهدٍ روحانيٍّ مهيب تمازجت فيه روعة الأداء بصدق التلاوة.

وفي مسجد السيدة زينب أمّ الشيخ أحمد رشاد المصلين، بينما أمّ الشيخ وليد صلاح جموعَ المصلين بمسجد العزيز الحكيم، حيث عكست التلاوات الخاشعة أجواءً إيمانية عامرة بالتدبر والتفاعل.

كما أمّ الشيخ مصطفى كمال المصلين بمسجد السيدة نفيسة، وأمّ الشيخ السعيد فيصل جموعَ المصلين بمسجد النصر، فيما أمّ الشيخ عطية الله رمضان المصلين بمسجد عمرو بن العاص، وأمّ الشيخ أحمد جمال جموعَ المصلين بمسجد مصر، في ليلة قرآنية تجلت فيها معاني الخشوع وصفاء الروح.

وأكدت وزارة الأوقاف أن استمرار إحياء ليالي رمضان بتلاوات كبار القراء يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية وبناء الإنسان، ليظل شهر رمضان شهر القرآن والتزكية والارتقاء الروحي.