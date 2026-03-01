تأجيل محاكمة عدد من مسئولي ومشرفي مدرسة سيدز الدولية إلى 15 مارس

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة عدد من مسئولي ومشرفي مدرسة سيدز الدولية، في اتهامهم بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر، لإعلان الدعوى المدنية، إلى 15 مارس المقبل للاطلاع.

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة عدد من مسئولي ومشرفي مدرسة سيدز للغات إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية واقعة تعريض الأطفال للخطر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود أوجه إهمال وقصور جسيم وإخلال بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال، بما سهل الاعتداء عليهم، إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء أو بمناطق انتظار الحافلات دون تواجد المشرفات المكلفات بالإشراف، وانصرافهن عن متابعة الأطفال، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.

كما ثبت تقاعس مديرة المدرسة عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات بصحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء قد يقع عليهم، الأمر الذي أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

وأقامت النيابة العامة الدليل على الاتهامات المسندة إلى المتهمين استنادًا إلى أدلة ثابتة، من بينها الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، وسماع أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير حول حالة الأطفال المجني عليهم.

وتضافرت هذه الأدلة في إثبات جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ما انتهت معه النيابة العامة إلى تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية.