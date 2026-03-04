جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

تمكنت الجهات المختصة في قطر من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في البلاد.

وأسفرت عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة عن القبض على عشرة متهمين، سبعة منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، وثلاثة آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.