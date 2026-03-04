في الوقت الذي رسمت فيه الحرب الإيرانية الأمريكية واقعًا متشائمًا للاقتصاد العالمي، وأثارت مخاوف من تكبّد مختلف الأنشطة والشركات خسائر واسعة، يبدو أن المشهد ليس قاتمًا بالكامل كما يُتصوَّر؛ إذ من المتوقع أن تتحول الحرب إلى محفّز قوي لعدد من الشركات والقطاعات لتحقيق أرباح استثنائية، فيما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ«أثرياء الحروب».

ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، اتجهت أنظار العالم إلى مخاوف الركود وارتفاع مستويات التضخم التي قد تُسبّبها هذه الحرب، فضلًا عن تراجع الإمدادات العالمية من مختلف السلع، وفي مقدمتها النفط.

ورغم هذه التداعيات الواسعة، فإن هناك رابحين بقوة من هذه الحرب؛ فليست جميعها خسائر كما قد يبدو للبعض، بحسب أسيل العرنكي، مديرة قسم الأبحاث والتحليل بشركة ريفير برايم.

وقالت العرنكي، في تصريحات لـ«الشروق»، إن شركات السلاح العاملة في مجال الصناعات الدفاعية تُعد من أبرز المستفيدين من هذه الحرب، مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري وتكثيف العقود الحكومية لتوريد المعدات الدفاعية.

وبالفعل، شهدت أسهم شركات الدفاع الأمريكية ارتفاعات قياسية في البورصة الأمريكية خلال جلسة أول أمس، وهي مستويات لم تبلغها منذ فترة طويلة، لتضيف نحو 14 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، وفقًا لتصريحات العرنكي.

ومن بين الشركات التي استفادت بقوة، سهم Lockheed Martin، المسؤولة عن إنتاج طائرات «إف-35»، والذي ارتفع بنسبة 3% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق. كما صعد سهم Northrop Grumman، المتخصصة في إنتاج الطائرات بدون طيار والأنظمة الصاروخية، بنسبة 6%. كذلك ارتفعت أسهم Kratos Defense & Security Solutions، المتخصصة في الأنظمة الدفاعية المتقدمة، وGeneral Dynamics، المتخصصة في إنتاج الدبابات والغواصات النووية، بنحو 5% و2% على الترتيب.

وقادت هذه الارتفاعات القياسية في أسهم شركات السلاح، بحسب العرنكي، مؤشر Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index للارتفاع بأكثر من 3%، ليغلق عند أعلى مستوى في تاريخه، ما عزز مكاسب البورصة الأمريكية في جلسة الاثنين، رغم الضغوط التي تعرّضت لها بقية الأسهم.

ورغم تعرّض أسهم الشركات الدفاعية الأمريكية لعمليات جني أرباح خلال تعاملات البورصة يوم الثلاثاء، فإن النظرة الإيجابية تجاهها لا تزال قائمة، بحسب JPMorgan Chase، أكبر بنك في الولايات المتحدة، والذي توقّع استمرار انتعاش أرباحها مع إطالة أمد الصراع.

وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة من الصراع الدائر في الشرق الأوسط أسهم شركات الطاقة، في ظل توقعات بزيادة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي لرفع معدلات الإنتاج.

وقفزت أسعار النفط في أول أيام الحرب بأكثر من 8%، محققة أعلى مستوياتها خلال عام، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المورَّد إلى دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 70% خلال يومين، بعد إعلان دولة قطر، إحدى أكبر الدول الموردة للغاز الطبيعي المسال، إيقاف إنتاجها.

وارتفعت أسهم شركتي الطاقة العملاقتين ExxonMobil وChevron Corporation بنسبة 1.8% خلال تعاملات يوم الاثنين، كما صعدت أسهم APA Corporation وDevon Energy بنسب تراوحت بين 2.4% و4%، قبل أن تتعرّض هذه الشركات لضغوط بيعية خلال جلسة الثلاثاء بفعل عمليات جني الأرباح.