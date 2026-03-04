السوداني يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

أدان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء اعتداءات كيان الإحتلال المتكررة على الأراضي اللبنانية.

وقال رئيس الحكومة العراقية خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزف عون "أن استمرار الإنتهاكات يشكل تهديداً خطيراً على استقرار المنطقة،

وخرقاً سافراً للقانون والمواثيق الدولية"،حسب بيان للحكومة العراقية.

وجرى خلال بحث مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة، والعمل على التنسيق العربي، والركون إلى منطق الحوار، من أجل دفع المخاطر عن شعوب المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية أن يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته، في سبيل وقف الحرب ومنع تداعياتها الخطيرة، التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. حسب البيان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان، ودفعت اليوم الثلاثاء بتعزيزات إلى هناك.