نيمار ينصح رودريجو بالاهتمام بصحته النفسية بعد إصابته

أعرب النجم البرازيلي نيمار عن تضامنه مع مواطنه رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، مطالبًا إياه بالاهتمام بصحته النفسية والإحاطة بأحبائه خلال مرحلة التعافي.

ووجّه نيمار، لاعب سانتوس، رسالة مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف فيها رودريجو بـ«الوريث»، في إشارة إلى مكانته المنتظرة داخل منتخب البرازيل، داعيًا إياه إلى التحلي بالقوة والصبر.

وقال نيمار: «الآن هو الوقت المناسب لتكون محاطًا بكل من تحب. كما قلت، لم تكن تستحق أن تمر بهذا الآن، لكن من نحن حتى نشكك في خطط الله؟ أخي، كن قويًا، أنا متأكد أنك ستعود محلّقًا. أحبك، وكما دعمتني سأكون إلى جانبك».

واستعاد نيمار تجربته الشخصية مع الإصابات الطويلة، مؤكدًا أهمية العناية بالحالة الذهنية خلال فترة الابتعاد عن المنافسات، خاصة أن التعافي لا يقتصر على الجانب البدني فقط.

وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة رودريجو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي للركبة اليمنى، تعرض لها خلال مباراة أمام خيتافي، ما يعني غيابه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

كما سيغيب اللاعب عن صفوف منتخب البرازيل في الاستحقاقات المقبلة، بعدما كان مرشحًا بارزًا للتواجد في القائمة التي يقودها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سبق أن أشرف عليه في النادي الملكي.

وسبق لنيمار أن صرّح في أكثر من مناسبة بأنه يرى في رودريجو الخليفة الطبيعي لارتداء القميص رقم 10 في منتخب البرازيل مستقبلًا، ما يعكس حجم الثقة التي يضعها فيه.