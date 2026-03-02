دوي صفارات إنذار شمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان

في تطور لافت في مجريات الحرب الراهنة، أفاد جيش الاحتلال فجر السبت، بأن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إنه تم تفعيل حالة التأهب في عدة مناطق شمالي إسرائيل مع إطلاق صفارات الإنذار، عقب إطلاق صواريخ من لبنان، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق في التفاصيل.

وحال التأكد من إطلاق صواريخ من لبنان صوب إسرائيل، سيكون على الأرجح أن حزب الله هو من أطلقها في أول تحرك من الحزب إسنادًا لإيران خلال تلك الحرب.

وكان حزب الله الذي حيدت إسرائيل قدراته خلال إسناده لغزة في العامين الماضيين، قد أعلنه دعمه لإيران في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأمريكية عليها حتى تحقيق ما سماه النصر الكامل.