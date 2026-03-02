شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «صحاب الأرض» استكمال "مجد" جولته وسط أنقاض غزة برفقة الصحفية الأمريكية "جوانا"، ليُريها زيف رواية الاحتلال ويفضح ما يتردد من ادعاءات مضللة، وخلال الجولة، يطلب منه "ناصر" أن يتوجه لإحضار "حضانة" لطفل "فدوى" الذي أوشك على القدوم إلى الحياة، إضافة إلى كمية من حليب الأطفال.

تطلب "جوانا" من "مجد" أن ترافقه، فيحذرها من خطورة الذهاب معه، مؤكداً أن المكان غير آمن. إلا أنها ترد بأن جواز سفرها الأمريكي قد يوفر لهما الحماية، ليجيبها بأن لا شيء يمكن أن يحمي أحداً في غزة في ظل القصف والاستهداف المستمر.

ومع اقترابه من المكان الذي سيحصل منه على الحضانة وحليب الأطفال، تصيبه رصاصة قناص من جيش الاحتلال، فيسقط شهيداً في الحال. تنهار "جوانا" باكية أمام هول المشهد، ويتبدل موقفها تماماً، إذ تتخلى عن خطابها السابق الذي كانت تصف فيه الفلسطينيين بالهمج، وتبدأ في التعاطف مع الشعب الفلسطيني بعد أن عايشت المأساة بنفسها.

مسلسل «صحاب الأرض» من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي، وإياد نصار، وعصام السقا.