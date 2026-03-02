نجل شاه إيران يعزي عائلات العسكريين الأمريكيين: الشعب الإيراني مدين لكم إلى الأبد

قدم رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق، تعازيه للجنود الأمريكيين الذين سقطوا في إطار عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران.

وقال في تغريدة عبر منصة «إكس»: « قلبي يعتصر ألمًا على الأبطال الأمريكيين الثلاثة الذين استشهدوا والخمسة الذين أصيبوا على يد النظام».

ووجه رسالة إلى عائلاتهم قائلا:« تقبلوا منا محبتنا العميقة، وأحر التعازي .. الشعب الإيراني مدين لهؤلاء الضحايا إلى الأبد».

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، عن مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن عددا آخر من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الأمريكي خلال العملية العسكرية الجارية ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن «تتوقع مزيدا من الخسائر» في إطار هذه المواجهة.





My heart aches for the 3 American heroes killed and the 5 wounded by the regime. The Iranian people are forever in their debt.



To their grieving families: please accept our immense love, deepest condolences, and eternal gratitude. — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 1, 2026