 نجل شاه إيران يعزي عائلات العسكريين الأمريكيين: الشعب الإيراني مدين لكم إلى الأبد - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026 2:20 ص القاهرة
نجل شاه إيران يعزي عائلات العسكريين الأمريكيين: الشعب الإيراني مدين لكم إلى الأبد

رضا بهلوي
رضا بهلوي

نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 2:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 2:13 ص

قدم رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق، تعازيه للجنود الأمريكيين الذين سقطوا في إطار عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران.
وقال في تغريدة عبر منصة «إكس»: « قلبي يعتصر ألمًا على الأبطال الأمريكيين الثلاثة الذين استشهدوا والخمسة الذين أصيبوا على يد النظام».
ووجه رسالة إلى عائلاتهم قائلا:« تقبلوا منا محبتنا العميقة، وأحر التعازي .. الشعب الإيراني مدين لهؤلاء الضحايا إلى الأبد».
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، عن مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن عددا آخر من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الأمريكي خلال العملية العسكرية الجارية ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن «تتوقع مزيدا من الخسائر» في إطار هذه المواجهة.

