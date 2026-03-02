وكالة أنباء تسنيم: سماع دوي انفجارات في بعض مناطق العاصمة طهران

أفادت وكالة أنباء «تسنيم»، بسماع دوي انفجارات في بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران.

وفي السياق ذاته، أكدت قناة «الجزيرة» وقوع «سلسلة من الانفجارات» في الجهة الشرقية من العاصمة الإيرانية.

من جانبها، نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الرد الإسرائيلي «سيكون قاسيا» على عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذها حزب الله.

وفي سياق متصل، قالت إيلا واوية، المتحدثة باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو نجح في اعتراض عملية إطلاق واحدة اخترقت الأجواء قادمة من لبنان.

ولفتت إلى سقوط عدة قذائف صاروخية إضافية في مناطق مفتوحة، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.