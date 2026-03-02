جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من لبنان وسقوط صواريخ أخرى دون خسائر

أكد جيش الاحتلال، بالفعل، إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل، وذلك للمرة الأولى خلال الحرب الراهنة وكذلك للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في أغسطس 2025.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: «بعد إطلاق إنذارات في عدة مناطق شمال (إسرائيل)، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا قادمًا من لبنان، وسقطت صواريخ أخرى. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار».

وفي وقت سابق، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية، عن هجوم صاروخي يتألف من ستة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت عن مسؤولين أمنيين كبار أن إطلاق الصواريخ من لبنان حدث سيحظى برد قوي.

في حين صرح رئيس بلدية حيفا بإطلاق الصواريخ من لبنان تطور يستوجب التعامل معه ومعالجته فورًا.

وحزب الله الذي حيدت إسرائيل قدراته خلال إسناده لغزة في العامين الماضيين قبل انخراطهما في اتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس 2024، كان قد أعلنه دعمه لإيران في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأمريكية عليها حتى تحقيق ما سماه النصر الكامل.

وكانت الأنظار إلى الجبهة اللبنانية، حول ما إذا كان حزب الله سيشارك في الحرب الراهنة عبر توجيه ضربات صاروخية إلى إسرائيل، دعمًا لإيران في تلك الحرب. علما بأن مسئولين إسرائيليين حذروا من أي أن انخراط الحزب في تلك الحرب سيُواجَه برد قوي.