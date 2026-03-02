عمان تكثف اتصالاتها لوقف الحرب الإيرانية

أفادت وزارة الخارجية العُمانية، بأن وزير الخارجية بدر البوسعيدي أجرى اتصالات دبلوماسية مع نظرائه في عدد من الدول "الشقيقة والصديقة" لبحث تطورات الصراع الدائر في المنطقة وتداعياته التصعيدية، بحسب هيئة البث البريطانية بي بي سي.

وبحسب البيان، عبّر البوسعيدي عن موقف سلطنة عُمان الداعي إلى وقف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، العودة إلى الحوار والتفاوض باعتبارهما “السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الحكيمة والمخارج الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، والتوافق على القضايا العالقة”.

وأضافت الخارجية العُمانية أن عددا من الوزراء الذين جرت معهم الاتصالات أكدوا مواقف مماثلة تدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس، معربين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الحرب وما تمثله من تهديد جسيم للسلم والأمن الإقليمي والدولي، فضلا عن تداعياتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية.

وشدد الوزراء، وفق البيان، على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتجنب اتساع رقعة الصراع، مؤكدين أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة معاناة شعوب المنطقة، وداعين إلى معالجة أسباب النزاع عبر الحوار البنّاء والدبلوماسية.