أجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، زيارة تفقدية لموقع سقوط صواريخ إيرانية في بيت شيمش بالقدس.

وبثت قناة «العربية» لقطات تظهر جانبًا من الزيارة، التي تأتي في ظل الأنباء المتداولة التي زعمت اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وحرص نتنياهو، خلال الجولة على الإدلاء بتصريحات تلفزيونية، توجه فيها بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الانضمام إليه في هذه الحرب.

وقال إن «تل أبيب تعمل مع الولايات المتحدة من أجل البشرية جمعاء»، مشيرًا إلى أن «المعركة هدفها إبعاد خطر التهديدات الوجودية عن بلاده».

واعتبر أن «يوم تخلص الشعب الإيراني من النظام يقترب»، مؤكدًا أن أمريكا وإسرائيل سيكونان إلى جانب الشعب الإيراني عقب سقوط النظام.

وفي وقت سابق، نفى مكتب نتنياهو، صحة مزاعم إيرانية تحدثت عن عدم وضوح مصيره عقب هجوم صاروخي استهدف القدس، واصفا تلك الادعاءات بأنها «أخبار كاذبة».

وفي المقابل، لم ترد تقارير عن سقوط صواريخ داخل القدس رغم دوي صفارات الإنذار في العاصمة، كما أفادت تقارير بأن مكتب رئيس الوزراء لم يتعرض لأي أضرار، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف مكتب نتنياهو ومقر قائد القوات الجوية الإسرائيلية، خلال الموجة العاشرة من عملية «الوعد الصادق 4».