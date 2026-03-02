الكويت: ضبط أشخاص لتصويرهم أحداثا وتداولهم مقاطع تثير الفوضى وتبث الخوف

قالت وزارة الداخلية الكويتية، إن الأجهزة الأمنية المختصة ممثلة في قطاع الأمن الجنائي تمكنت من رصد وضبط عدد من الأشخاص المتورطين في ارتكاب مخالفات جسيمة تمس أمن المجتمع واستقراره.

وأضافت في بيان، أن الضبطيات شملت مجموعة من الأفراد الذين قاموا بتصوير أحداث وتداول مقاطع مرئية بشكل غير قانوني مما ساهم في إثارة الفوضى وتضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن قطاع الأمن الجنائي نجح في إلقاء القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بنشر محتويات تتضمن تعاطفا مع منظمات إرهابية عبر الحسابات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة استمرار أجهزتها الأمنية في عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لكافة منصات التواصل الاجتماعي وميادين العمل وأنها لن تتوقف عن ملاحقة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.

وأفادت بمباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المضبوطين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، ونوهت بأنها قد حذرت مسبقا في بياناتها السابقة من ارتكاب مثل هذه الممارسات المجرمة وأنها لن تتهاون مطلقا في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالدولة فقط وتغليب المصلحة الوطنية من خلال عدم تداول أو إعادة نشر المقاطع غير الموثوقة.

وشددت على الالتزام التام بعدم تصوير الأحداث الجارية في الميدان أو تداول مقاطعها وتصوير الجهات المعنية أثناء أداء مهامهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون ولعدم عرقلة الجهود الأمنية حفظا لأمن الكويت وأمانها.

والكويت إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.