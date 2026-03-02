الإمارات: هيئة الطيران المدني تعلن بدء تشغيل رحلات استثنائية من مطارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات اليوم الاثنين، بدء تشغيل رحلات استثنائية بمطارات الدولة، لمغادرة المسافرين العالقين والمتأثرين بالأحداث التي شهدتها المنطقة، وفق جداول ستعلنها شركات الطيران للمسافرين المتأثرين.

ودعت الهيئة المسافرين المتأثرة رحلاتهم بعدم التوجه للمطارات لحين التواصل معهم وتبليغهم بمواعيد وتفاصيل الرحلات من قبل شركات الطيران، تفاديا للازدحام وضمانا لانسيابية الإجراءات.

وأكدت في بيان أن "الالتزام بالتعليمات الصادرة يسهم بشكل رئيسي في تسهيل الإجراءات وضمان انتظام الحركة التشغيلية".

وكانت شركة "طيران الإمارات" التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها، أعلنت استئناف عدد محدود من الرحلات اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، بعد توقف رحلاتها من صباح يوم السبت الماضي، مع بدء الضربات التي وجهتها إيران لدول الخليج .

كما أعلنت شركة "فلاي دبي" للطيران التي تنطلق من دبي تشغيل عدد محدود من الرحلات اعتباراً من مساء اليوم.