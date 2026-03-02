وزير الحرب الأمريكي: هدفنا تدمير قدرات إيران العسكرية وليس إقامة ديمقراطية أو تغيير النظام

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن المهمة العسكرية لبلاده في إيران تتركز على "تدمير صواريخها وقدراتها البحرية وحرمانها من حيازة أسلحة نووية"، نافيا أن تكون الحملة الجارية بهدف "إقامة الديمقراطية" أو "تغيير النظام".

وقال هيجسيث، إن العمليات لا تستهدف الانخراط في حروب طويلة أو مشاريع "بناء دول"، مضيفا: "نقاتل لننتصر، ولا نهدر الوقت أو الأرواح"، بحسب هيئة البث البريطانية بي بي سي.

وأوضح أن واشنطن لم ترسل قوات برية إلى داخل إيران ضمن الهجوم المشترك، لكنها "مستعدة للذهاب إلى أبعد ما نحتاج إليه"، من دون الكشف عن الخطوات المقبلة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، إن تحقيق الأهداف العسكرية في إيران "سيتطلب وقتا"، محذرا من احتمال وقوع مزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط رغم الحشد العسكري القائم، مشيرا إلى أن الضربات الأخيرة كرّست "تفوقا جويا محليا" في أجواء إيران، بما يعزز حماية القوات الأميركية ويمكّنها من مواصلة عملياتها فوق الأراضي الإيرانية.