استئناف رحلات شركتي طيران الاتحاد والامارات بشكل محدود بعد توقفها بسبب الحرب

استأنفت شركتا طيران الاتحاد والامارات الرحلات الجوية اليوم الاثنين بشكل محدود بعد توقفها بسبب الحرب الراهنة.

وأطلقت الشركتان، ومقرهما أبوظبي ودبي، رحلات عصر اليوم الاثنين. وأظهرت بيانات تعقب الرحلات أن رحلات شركة الاتحاد تحركت أولا.

وقالت حكومة دبي إنه "سيتم استئناف العمليات بشكل محدود" وأبلغت الركاب بعدم الحضور إلى المطار إلا إذا تم الاتصال بهم بشكل مباشر.

وتصاعدت الحرب في الشرق الأوسط اليوم الاثنين بشكل أكبر مع استمرار القصف الأمريكي والإسرائيلي لإيران، وردت طهران وحلفاؤها بضرب إسرائيل ودول الخليج المجاورة وأهدافا حيوية لإنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي.

وتشير كثافة الهجمات، ومقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وعدم وجود أي خطة واضحة للخروج، إلى أن الصراع لن ينتهي في أي وقت قريب. وقد كانت هناك بالفعل عواقب بعيدة المدى، حيث تعرضت ملاذات آمنة في الشرق الأوسط مثل دبي، لهجمات وتقطعت السبل بمئات الآلاف من ركاب شركات الطيران حول العالم كما ارتفعت أسعار النفط. وتعهد حلفاء الولايات المتحدة بالمساعدة في وقف الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وهددت إيران كثيرا بأنها إذا تعرضت لهجوم، ستجر المنطقة إلى حرب شاملة، بما في ذلك استهداف إسرائيل ودول الخليج العربية وتدفق النفط الخام المهم لأسواق الطاقة العالمية. وقد تعرضت جميعها للهجوم اليوم الاثنين.

وأصبحت فوضى الصراع واضحة عندما ذكر الجيش الأمريكي أن الدفاعات الجوية الكويتية "أسقطت عن طريق الخطأ" ثلاث طائرات أمريكية من طراز إف-15 إي سترايك إيجل أثناء مهمة قتالية، في وقت كانت فيه إيران تشن هجمات على البلاد.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن القتال شمل هجمات بطائرات وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية، في أول مرة يشارك فيها الأسطول الجوي الإيراني في الحرب.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنه: "تم إسقاط الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الأمريكي عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الكويتية. وقد قفز جميع أفراد الأطقم الستة بالمظلات بسلام، وتم انتشالهم سالمين، وحالتهم مستقرة. وقد أقرت الكويت بهذا الحادث، ونحن ممتنون لجهود القوات المسلحة الكويتية ودعمها في هذه العملية الجارية".