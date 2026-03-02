إدارة الأهلي تحسم قرارها بخصوص عودة عماد النحاس

حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها من عودة عماد النحاس للعمل في الجهاز الفني رفقة المدرب الدنماركي ييس توروب، في ظل الانتقادات الكبيرة لمستوى الفريق، وتراجع النتائج والأداء في الفترة الأخيرة.

وتعادل الأهلي أمام زد مساء أمس الأول السبت، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مما أفقد الفريق نقطتين ثمينتين في صراع المسابقة للموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الإدارة ترفض فكرة عودة عماد النحاس للعمل كمدرب عام أو مدرب مساعد في جهاز الدنماركي ييس توروب.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترى عودة عماد النحاس كعنصر مساعد في الجهاز الفني لتوروب، يعني إلغاء صلاحيات المدرب الدنماركي، خاصة وأن توروب لديه خلفية عن عماد النحاس.

كما تخشى الإدارة من أن هذه الخطوة قد تؤثر على غرفة الملابس في النادي الأهلي، وأن اللاعبين سيخسرون الثقة تمامًا في المدير الفني في هذه الحالة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما يلعب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي يومي 15 و21 مارس الجاري.