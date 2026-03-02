ليدز يندد بصافرات الاستهجان خلال توقف مباراة بسبب الإفطار في رمضان

أعرب نادي ليدز يونايتد عن استيائه من تصرف بعض جماهيره التي أطلقت صافرات الاستهجان أثناء توقف اللعب في مباراته الأخيرة، لإتاحة الفرصة أمام عدد من اللاعبين الصائمين للإفطار خلال شهر رمضان.

وتوقفت المباراة لبضع دقائق حتى يتمكن اللاعبون الذين يلتزمون بالصيام، ومن بينهم ريان شرقي وريان آيت نوري وعمر مرموش، من كسر صيامهم، وذلك وفق التعليمات المعتمدة مسبقاً. ورغم ظهور رسالة على الشاشات داخل الملعب توضح سبب التوقف، صدرت أصوات استهجان من بعض الحاضرين.

مدرب الفريق، دانيال فاركه، عبّر عن رفضه لهذا السلوك، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة، مشيراً إلى ضرورة التعلم من مثل هذه المواقف. وأوضح أنه لم يدرك خلال اللقاء حجم الاستياء، خاصة أن التوقف كان مفاجئاً للجميع.

من جانبه، أصدر النادي رداً عبر مسؤول التواصل مع الجماهير، أكد فيه أن الإدارة على علم بالواقعة، وأنها شعرت بخيبة أمل تجاه تصرف بعض المشجعين، مشيراً إلى أن النادي يدرس أسباب ما حدث، ويبحث سبل منع تكرار مثل هذه المواقف مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، دعا مدرب مانشستر سيتي، جوارديولا، إلى احترام التنوع الديني، مشدداً على أن السماح بتوقف قصير خلال المباريات جاء بقرار من الدوري الإنجليزي الممتاز لإتاحة الفرصة للاعبين الصائمين للإفطار، معتبراً أن احترام الأديان والتعددية أمر أساسي في كرة القدم الحديثة.

وباتت مثل هذه التوقفات القصيرة خلال المباريات أمراً معتاداً في السنوات الأخيرة خلال شهر رمضان، ومن غير المتوقع أن تتغير هذه الإجراءات في المستقبل القريب.