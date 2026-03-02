السودان يحذر إثيوبيا بعد رصد دخول طائرات بدون طيار إلى أجوائه

حذر السودان، اليوم الاثنين، السلطات الإثيوبية من مغبة دخول طائرات بدون طيار للسودان بعد رصد انطلاقها من داخل الأراضي الإثيوبية وتعاملها مع أهداف داخل السودان، مؤكدا حقه في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.

وقال بيان لوزارة الخارجية السودانية، إن الحكومة السودانية تتابع طوال شهر فبراير، وبداية شهر مارس الحالي دخول طائرات بدون طيار من داخل الأراضي الإثيوبية، تتعامل مع أهداف داخل السودان، مضيفة أن هذا السلوك العدائي مستنكرٌ ومرفوض، ويمثل انتهاكا سافرا لسيادة السودان، و عدوانا صريحا علي الدولة السودانية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وحذرت حكومة السودان السلطات الإثيوبية من مغبة هذه الأعمال العدائية، مؤكدة حقها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها بما يكفل لها التصدي لمثل هذه الاعتداءات بالطرق والوسائل المختلفة.