حساب البيت الأبيض على فيسبوك يشكر ترامب

"شكرا للرئيس ترامب" بتلك العبارة علق الحساب الرسمي للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على منشور لترامب كتبه على منصة "تروث سوشيال" طالب فيه بتوجيه الشكر له على قراره في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وجاء في نص منشور ترامب: "لو أنني لم ألغى الاتفاق النووي الإيراني الكارثي الذي أبرمه أوباما، لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا قبل ثلاث سنوات".

وأضاف: "كانت تلك أخطر صفقة أبرمناها على الإطلاق، ولو سمح لها بالاستمرار، لكان العالم مكانا مختلفا تماما الآن".

وتابع: "يمكنكم إلقاء اللوم على باراك حسين أوباما والنائم جو بايدن. شكرا للرئيس ترامب!".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة" غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.