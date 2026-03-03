قطر تكذّب بلومبرج: مخزونات باتريوت كاملة ولم تستنفد

نفى مكتب الإعلام القطري ما نشرته وكالة "بلومبرغ" حول استنفاد منظومة الدفاع الجوي القطرية "باتريوت" مخزوناتها من الصواريخ.





وأكدت أن المنظومة لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها الكافية، مشددة على أن القوات المسلحة القطرية أثبتت في مواقف عديدة كفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والتصدي لأي تهديدات خارجية.

وقالت إن قطر "على أهبة الاستعداد والجاهزية لتأمين سلامة كافة المواطنين والمقيمين والزوار مهما اقتضت الضرورة".

واعتبر البيان أن نشر مثل هذه المعلومات العارية عن الصحة، دون التثبت من المصادر الرسمية، "يعكس انعداماً تاماً للمسؤولية، خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة".

وأعلن مكتب الإعلام الدولي أن الجهات المعنية "تنظر حالياً في اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بضمان تصحيح هذا التضليل الإعلامي بصفة عاجلة".