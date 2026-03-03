الإمارات تحظر تصوير المواقع الحيوية الأمنية على وقع الهجمات الإيرانية

أصدر جهاز أمن الدولة في الإمارات، قرارًا بحظر تصوير أو نشر أو إعادة تداول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة على وقع هجمات تتعرض إليها من قِبل إيران.

وقال الجهاز عبر حسابه على منصة إكس: «في ظلّ المستجدات الراهنة، يُمنع تصوير أو نشر أو إعادة تداول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مُفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، درءًا لأي مساس بالأمن الوطني واستقراره».

حبس متهمين احتياطيًا وإحالتهم لمحاكمات عاجلة وذلك لتمجيدهم وترويجهم للأعمال العدائية الإيرانية الإرهابية على المملكة — النيابة العامة (@bppbahrain) March 3, 2026

وكانت السلطات الحكومية في الإمارات، قد نبهت مرارًا إلى أنه يتم تداول مقاطع غير دقيقة وتنسب إلى الهجمات التي تشنها إيران على الدولة، ضمن الحرب التي تدور حاليًّا في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الدفاع الإماراتية، إحصائية بالاعتداءات الإيرانية على أراضي البلاد وما تصدت له الدفاعات الجوية هناك.

وقالت الدفاع الإماراتية، مساء الثلاثاء، إنها رصدت إطلاق إيران 186 صاروخًا بالستيًّا تم تدمير 172 منها في حين سقط 13 صاروخًا في البحر، وصاروخ في أراضي الدولة، كما تم رصد 8 صواريخ جوالة وتم تدميرها.

في حين بلغ عدد الطائرات المسيرة 812 طائرة، تم تدمير 755 طائرة منها فيما سقطت 57 طائرة في أراضي الدولة.