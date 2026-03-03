دبي: إخماد حريق بمحيط القنصلية الأمريكية بعد استهداف بمسيرة

نجحت الجهات المختصة في دبي، في إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأمريكية بدبي نتيجة استهداف بمسيرة، دون تسجيل إصابات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأمريكية بدبي نتيجة عملية استهداف بدرون، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

و‏أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت 11 صاروخا باليستيا و123 طائرة مسيرة، فيما سقط صاروخ واحد داخل أراضي الدولة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

‏وقالت الوزارة، في بيان إنه منذ بدء الهجوم الإيراني "السافر" تم رصد 186 صاروخا باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، وجرى تدمير 172 صاروخا.

وكشفت عن سقوط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة، ورصدت 812 مسيرة إيرانية جرى اعتراض 755 منها، فيما وقعت 57 داخل أراضي الدولة، إلى جانب رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.