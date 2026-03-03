مسئول عسكري أمريكي: عمليات إسرائيلية وراء مقتل المرشد الإيراني

أرجع مسئول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الثلاثاء، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى "عمليات إسرائيلية"، مجدِّدا التأكيد أن الهدف "الأول" للولايات المتحدة كان تقليص القدرات العسكرية الإيرانية.

وقال وكيل الوزارة للسياسات الدفاعية إلبرِدج كولبي ضمن شهادة أدلى بها أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول بواشنطن، إن العمليات الأميركية في إيران تتركز على قدرة إيران على تحريك قدرات عسكرية ضد الولايات المتحدة، وخصوصا ضد قواعدها في الشرق الأوسط، وكذلك ضد حلفائها في المنطقة "وخارجها"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح كولبي الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب، أن هذه القدرات تتمثل بشكل أساسي بالإمكانات الصاروخية الإيرانية التي لاحظ أنها نمت بشكل كبير وباتت تشكل تهديدًا، علما أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية استهدفت أيضا البحرية الإيرانية.

وردًا على سؤال عضو لجنة القوات المسلّحة السناتور الديمقراطي جاك ريد عن سبب كون "الهدف الأول في هذا الهجوم الذي بدأ السبت كان استهداف خامنئي وقتله والقضاء على قيادات رئيسية في النظام"، قال إلبرِدج كولبي "إنها عمليات إسرائيلية".

ورغم تأكيد ترامب السبت أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، حضّ الرئيس الأمريكي الإيرانيين على الانتفاض بعد مقتل المرشد الأعلى.