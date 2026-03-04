 الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيَّرة فور دخولها أجواء المملكة - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 5:12 ص القاهرة
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيَّرة فور دخولها أجواء المملكة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 4:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 4:48 ص

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي - بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) - إنه جرى اعتراض وتدمير 9 مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة.


