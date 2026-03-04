الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيَّرة فور دخولها أجواء المملكة

الأكثر قراءة
تصويت
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي - بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) - إنه جرى اعتراض وتدمير 9 مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة.