صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و116 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و116 قتيلا، إضافة إلى 171 ألفا و798 جريحا منذ 8 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، "18 شهيدا (انتشال)، وإصابتين اثنتين"، دون الإشارة إلى ملابسات وقوع الإصابات الجديدة.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، بلغت 631 قتيلا و1700 مصابا.

وبالنسبة للحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة، فبلغت 72 ألفا و116 قتيلا، إضافة إلى 171 ألفا و798جريحا، بحسب الوزارة.

وبالإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وإلى جانب القصف اليومي، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.