تقديرات إسرائيلية: مجلس الخبراء سيعلن قريبا مجتبي نجل خامنئي مرشدا أعلى لإيران

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن لم يُصب أعضاء مجلس الخبراء في الضربة الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يعلنوا قريبا مجتبى نجل المرشد الأعلى علي خامنئي خليفة له.

وبحسب الصحيفة، يقدر مسئولون كبار في إسرائيل أن مجلس الخبراء في إيران سيعلن قريبا تعيين مجتبى، خلفا لخامنئي.

وكانت تقارير إيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن أعضاء المجلس لم يكونوا داخل المبنى الذي استهدفته إسرائيل في مدينة قم، وأنهم سيعلنون قريبا عن بديل للمرشد الأعلى الذي اغتيال مع انطلاق الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وبحسب الصحيفة، فإن مجتبى خامنئي هو الابن الثاني للمرشد الأعلى، ويُعتبر من رموز التيار المحافظ المتشدد، على غرار والده.

وهو رجل دين من مرتبة متوسطة يدرس في الحوزة الدينية بمدينة قم، التي تُعد مركز الحياة الدينية في إيران.

ورغم أنه لم يشغل يوما منصبا رسميا في النظام، فإنه يُنظر إليه على أنه يتمتع بنفوذ كبير داخله، كما أقام علاقات وثيقة مع الحرس الثوري، وفقا للتقرير.

ووصفه محللون خارج إيران في السابق بأنه بمثابة "حارس بوابة" في الدائرة المقربة من والده، وفي عام 2019 فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات.

وأوضحت واشنطن حينها أنه رغم عدم توليه منصبا رسميا، فإنه لا يزال "يمثل" المرشد الأعلى.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.