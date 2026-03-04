ترامب يؤكد لميرتس استمرار الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على وجودها العسكري في ألمانيا.

وقال ميرتس، الثلاثاء، في واشنطن عقب لقائه ترامب في البيت الأبيض: "لم يؤكد لي ذلك اليوم فقط، بل جدد التأكيد مرة أخرى على أن الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري في ألمانيا". وأضاف: "هذه أنباء جيدة، لكنني لم أكن أتوقع غير ذلك".

وفي ضوء مواقف ترامب الانتقادية تجاه أوروبا، سادت في الأشهر الأخيرة تكهنات بإمكانية سحب القوات الأمريكية من ألمانيا. ولم يوضح ميرتس ما إذا كان ترامب قد تعهد بالإبقاء على حجم القوات الأمريكية عند مستواه الحالي.

وأضاف المستشار الألماني أنهما ناقشا، في إطار التحضير لقمة حلف الناتو المقررة في أنقرة في يوليو، سبل تحسين تنظيم الردع المشترك مستقبلا، من دون أن يكشف عن تفاصيل.

ونقل ميرتس عن ترامب قوله إنه يعترف "بأن الحكومة الألمانية اضطلعت أيضا بدور قيادي معين في تعزيز الركيزة الأوروبية داخل الناتو"، مضيفا: "الولايات المتحدة تحترم ألمانيا، وتحترم استثماراتنا الكبيرة في قدراتنا العسكرية التقليدية".