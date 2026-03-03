الإمارات: تعرضنا لأكثر من 1000 هجمة إيرانية ما يفوق ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة

أكدت دولة الإمارات أنها لم تتخذ أي قرار بشأن تغيير موقفها الدفاعي تجاه الاعتداءات الإيرانية المتكررة.

وقالت في بيان لوزارة الخارجية، إن الإمارات تعرضت لأكثر من 1000 هجمة، وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة، وقد تصدت لها القوات المسلحة للدولة بكل احترافية وكفاءة وتميّز.

وأضافت الخارجية الإماراتية أن الدولة أنها لم تشارك في الحرب، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، التزامًا بسياساتها القائمة على حسن الجوار وخفض التصعيد، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وتابع البيان: «في هذا الصدد، تؤكد دولة الإمارات احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس، بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

كما شددت الإمارات على أهمية الالتزام بالمهنية الصحفية، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة قبل نشر أو تداول أي تقارير غير دقيقة.