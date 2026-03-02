وزير الخارجية الأمريكي: الضربات على إيران مهمة لتحقيق الاستقرار

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، إن الضربات على إيران مهمة لتحقيق الاستقرار، واصفًا النظام الإيراني بأنه "إرهابي يستهدف المدنيين".

وأضاف في تصريح للصحفيين: "نرغب في أن يُطيح الشعب الإيراني بالحكومة لكن هذا ليس هدف الحرب.. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الهجمات الإيرانية على المطارات والمواقع المدنية"، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة شنت هجوما استباقيا على إيران السبت، بعدما علمت أن حليفتها إسرائيل تعتزم شنّ هجوم، الأمر الذي كان سيؤدي إلى ردّ انتقامي ضد القوات الأمريكية.

وأوضح أن الولايات ‌المتحدة ليست مستعدة لإرسال قوات برية إلى إيران في هذه ​اللحظة، لكن ​الرئيس دونالد ترامب لديه هذا الخيار، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الهدف الذي حددته وهو تدمير قدرات إيران في ‌مجال الصواريخ ‌الباليستية وضمان ألا تتمكن من امتلاك سلاح نووي.

ونفى روبيو استهداف مدرسة في إيران بعد إعلان طهران عن سقوط قتلى بهجوم على منشأة تعليمية، وأكد أن بلاده ستتخذ إجراءات الثلاثاء تتعلق بارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع مع إيران.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة قصفت أكثر من 1250 هدفا خلال أول 48 ساعة من الحرب ضد إيران، مقارنة بأكثر من ألف هدف خلال اليوم الأول.

وشملت الأهداف التي تم قصفها مراكز قيادة وسيطرة، ومواقع للصواريخ الباليستية، وسفنا وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، إضافة إلى مواقع صواريخ مضادة للسفن، وفق وثيقة بيانات صادرة عن القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة.