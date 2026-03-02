القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 6 جنود في العمليات القتالية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل ستة جنود أمريكيين في العمليات القتالية، في إشارة إلى الحرب الراهنة مع إيران.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الثاني من مارس، قُتل ستة جنود أمريكيين في العمليات القتالية».

وأضافت أن القوات الأمريكية استعادت مؤخرًا رفات جنديين كانا في عداد المفقودين سابقًا من منشأة استُهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى في المنطقة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

وفيما خلفت الهجمات الإيرانية على تلك الدول موجة استنكار واسعة، إلا أن طهران دافعت عن إجراءاتها واعتبرتها مشروعة بالقول إنها لا تستهدف هذه الدول لكنها توجه ضرباتها ضد أهداف أمريكية.



