جوتيريش يطالب إسرائيل بإعادة فتح المعابر الحدودية مع غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، إسرائيل الى إعادة فتح المعابر الحدودية مع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمّر بعد أكثر من عامين من الحرب.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: "أغلقت السلطات الإسرائيلية كل المعابر، بما فيها رفح، وعلّقت التنقل في المناطق التي ما زالت القوات الإسرائيلية منتشرة فيها وبالقرب منها"، مشددا على ضرورة "إعادة فتح كل المعابر في أقرب وقت ممكن"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويوم السبت الماضي، أعلنت وحدة ‌تنسيق أعمال ​الحكومة الإسرائيلية السبت، أنها أغلقت عدة ​معابر مع قطاع غزة، ​منها معبر ​رفح، وسط ‌الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.

وقالت الوحدة في بيان نشرته على منصة «إكس»: «تم تنفيذ عدة تعديلات أمنية ضرورية، بينها إغلاق المعابر إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح»، مضيفةً أن إعادة توزيع الطواقم الإنسانية في غزة تم تأجيلها في هذه المرحلة.