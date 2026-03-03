الولايات المتحدة تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة البحرين والأردن والعراق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها أمرت موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البحرين والأردن، كما أمرت قبل يوم موظفيها في العراق بالمغادرة، وذلك على خلفية تواصل الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وشن الأخيرة هجمات ضد أهداف أمريكية بالمنطقة.

وذكرت الوزارة في منشور على منصة "إكس" أنها حدثت إرشادات السفر الخاصة بالبحرين والأردن "لتعكس أمر مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وعائلاتهم"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وفي إرشادات سفر محدثة خاصة بالعراق، ذكرت الوزارة أنها أمرت، أمس الاثنين، "موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة العراق لأسباب أمنية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات درون باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.