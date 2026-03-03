قال عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، إن الولايات المتحدة دخلت في «حرب اختيارية» نيابة عن إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة أقر بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وكتب عبر حسابه على منصة «X»، فجر الثلاثاء: «أقرّ السيد روبيو بما كنا نعلمه جميعا: لقد دخلت الولايات المتحدة حربا اختيارية نيابة عن إسرائيل»، مشيرا إلى أنه «لم يكن هناك قط ما يُسمى بالتهديد الإيراني».

وتابع محملا المسئولية لأنصار إسرائيل: «إن إراقة الدماء الأمريكية والإيرانية تقع على عاتق أنصار إسرائيل أولا»، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي وإدارته.

واختتم بتوجيه رسالة للشعب الأمريكي، قائلا: «يستحق الشعب الأمريكي الأفضل، وعليه أن يستعيد بلاده».

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن شن الولايات المتحدة هجوما استباقيا على إيران، بعد أن علمت أن إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية عسكرية ستستدعي ردا إيرانيا ضد القوات الأميركية في المنطقة.

وقال للصحفيين، قبل إحاطة في الكونغرس: «كنا نعلم أن هناك عملية إسرائيلية ستحدث، وكنا نعلم أن ذلك سيستتبع هجوما على القوات الأميركية، ولو انتظرنا وقوع الهجوم للرد عليه، لكنا تكبدنا خسائر بشرية أكبر، لذا كان قرار الرئيس حكيما للغاية، فلم نكن على استعداد لتلقي الضربة أولا، ولو استهدفت قواتنا أولا لكنا نُسأل الآن لماذا علمنا بذلك ولم نتحرك!».





Mr. Rubio admitted what we all knew: U.S. has entered a war of choice on behalf of Israel. There was never any so-called Iranian "threat".



Shedding of both American and Iranian blood is thus on Israel Firsters.



American people deserve better and should take back their country. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 3, 2026