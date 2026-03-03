حزب الله يعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بسرب من المسيرات

أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الثلاثاء تنفيذ عملية هجومية بطائرات مسيّرة استهدفت رادارات وغرف تحكم في قاعدة "رامات دافيد" الجوية شمال إسرائيل.





وقال الحزب في بيان رسمي إن "المقاومة الإسلامية استهدفت بسرب من المسيرات الانقضاضية مواقع الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل".

وأكد الحزب أن العملية تأتي في إطار "الدفاع عن أرضها وشعبها"، مشدداً على أن "المقاومة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها، خصوصاً مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه".

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً على خلفية الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع إيرانية ولبنانية، وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع ليشمل جبهات متعددة.

بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة بإخلاء مبنيين في منطقتي حارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما وجّه إنذارات بالإخلاء لـ 53 بلدة وقرية في جنوب لبنان.