رويترز: سماع دوي انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في الرياض

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مصدرين، بسماع دوي انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض.

وفي سياق متصل، نشرت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية مقطعا مصورا يظهر لحظة وقوع الانفجارات في المنطقة الدبلوماسية.

وأصدرت السفارة الأمريكية في الرياض بيانا نصحت فيه كافة المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، بضرورة «الاحتماء حيثما كانوا على الفور».

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على حسابها الرسمي في «إكس»: تعرّضت السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى».

وحسبما ذكرت "فوكس نيوز"، فإن السفارة الأمريكية في الرياض: «كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات».

وفي السياق، أفادت السفارة الأميركية في الرياض، وفق ما نقلته رويترز، بأنها أوصت المواطنين الأميركيين في السعودية بالاحتماء في أماكنهم.





📹 فیلم دیگری از سفارت آمریکا در ریاض عربستان

pic.twitter.com/YEBaSS3KZI — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 3, 2026