وصول 79 مواطنا سوريا إلى دمشق عبر معبر نصيب

وصل 79 مواطنا سوريا إلى محطة القدم في دمشق قادمين من مطار الملكة علياء الدولي عبر معبر نصيب، لم تتمكن طائرتهم القادمة من ألمانيا من مغادرة الأردن.



وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أنها نسّقت مع كل من هيئة المنافذ البرية والجمارك ووزارة الخارجية والمغتربين لتأمين العائلات السورية التي كانت عالقة في مطار الملكة علياء الدولي، أثناء رحلتها من ألمانيا إلى سوريا مروراً بالأردن (ترانزيت).



وأوضحت الوزارة أن تعليق الرحلات الجوية نتيجة التطورات الأمنية الإقليمية حال دون استكمال المسافرين رحلتهم، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عودتهم. وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى إدخال العائلات إلى الأراضي السورية عبر معبر نصيب.



وأكدت الوزارة أن فرقها تواصل متابعة نقل العائدين من العاصمة دمشق إلى أماكن إقامتهم في مختلف المحافظات، مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان سلامتهم ووصولهم إلى وجهاتهم بأسرع وقت ممكن.