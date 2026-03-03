بيان لوزارة الدفاع السعودية بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض

أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بمسيرتين، ما أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى، وفق التقديرات الأولية.



ودعت السفارة جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في المملكة إلى التوجه فورا إلى الملاجئ حفاظا على سلامتهم.

وفي تقرير منفصل، ذكرت شبكة CNN أن الهجوم تم عبر طائرتين بدون طيار، وأنه لم تُسجّل إصابات في هذه المرحلة. وأشارت الشبكة إلى أنه خلال الـ48 ساعة الماضية، تعرضت السفارة الأمريكية في الكويت أيضًا لهجوم مماثل، في إطار موجة التصعيد الإقليمي الأخيرة.

وأفادت الصحفية جنيفر غريفين من قناة Fox News بأن مبنى السفارة الأمريكية في الرياض كان خاليا من الموظفين والزوار عند تعرضه لهجوم الطائرتين المسيرتين، ولم يسجل أي إصابات.

ونقلت غريفين عن مسؤول لم تكشف هويته قوله إن الضربة نفذت بواسطة مسيرات إيرانية، وأنه لم يلحق أي ضرر بشري أثناء الهجوم، على الرغم من اندلاع حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.