طلبات الفائدة المرتفعة تقلل حصيلة المستهدف من أدوات الدين الحكومية

حالت طلبات الفائدة المرتفعة من قبل المستثمرين من تحقيق المستهدف المطروح من حصيلة ادوات الدين الحكومية فقد باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بيع سندات خزانة قصيرة الأجل (أجل عامين – بعائد ثابت) في عطاء اليوم، حيث باع نحو 92.55 مليار جنيه، بما يزيد على 10 أضعاف المستهدف البالغ 8 مليارات

ارتفع متوسط سعر العائد على سندات أجل عامين إلى 22.42% من 21.89% بالعطاء السابق في ظل استمرار ضغوط ارتفاع الفائدة، وفق بيانات "المركزي".

‏ورفض "المركزي" بيع سندات خزانة طويلة الأجل (أجل 5 سنوات – بعائد ثابت)، رغم استهداف جمع 10 مليارات جنيه منها، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض على الآجال الأطول.

‏اقتصر على بيع نحو 100 مليون جنيه فقط من سندات الخزانة متوسطة الأجل (أجل 3 سنوات – بعائد ثابت)، بما يعادل 0.5% من المستهدف البالغ 20 ملياراً بعد ارتفاع متوسط العائد إلى 21% من 20.84% بالعطاء السابق.

وطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، 5 عطاءات سندات خزانة بقيمة 48 مليار جنيه.

يتم طرح العطاء الأول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين ، والثاني بقيمة 20 مليارا لأجل 3 سنوات ، والثالث بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات ، والرابع “متغيرة العائد” لنفس الأجل بقيمة ملياري جنيه ، والخامس “صفرية الكوبون” بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 702 يوم.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن اعتزامها طرح عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 1.044 تريليون جنيه في شهر مارس الجاري، وذلك ضمن خطة ، أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي ، وتتضمن طرح عطاءات بقيمة 2.703 تريليون جنيه في الربع الثالث من 2025 /2026 ، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي المصري، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في مارس، 20 عطاء أذون خزانة بقيمة 820 مليار جنيه و 19 عطاء سندات بقيمة 213 مليارا بجانب عطاءي صكوك بقيمة 11 مليارا.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 125 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 200 مليار لأجل 182 يوما ، و 235 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 260 مليارا جنيه.

كما أنه من المقرر طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 67 مليار جنيه، منها 13 مليارا “زيرو كوبون”، بجانب طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 110 مليارات جنيه ، وطرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 36 مليار جنيه، منها 6 مليارات “متغير العائد”.

كما تتضمن الخطة طرح عطاءي صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 11 مليار جنيه.