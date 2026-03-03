عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية: 5 محاور رئيسية لزيادة صادرات المخبوزات المصرية عالميا

- جيلبار حبيقة: الجودة والسعر والتسويق والدعم الحكومي والمعارض أبرز ركائز مضاعفة صادرات المخبوزات

أكد جيلبار حبيقة، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن زيادة صادرات قطاع الأغذية والمخبوزات تعتمد على خمسة محاور رئيسية تتمثل في: الجودة، والسعر التنافسي، والتسويق الفعال، والدعم الحكومي، والتواجد المستمر في المعارض الدولية، مشددا على أن تكامل هذه العناصر يمثل معادلة النجاح في الأسواق الخارجية.

وأوضح في بيان صحفي أن الجودة المعتمدة تلعب دورا محوريا في تعزيز تنافسية الصادرات، حيث تسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتسريع إجراءات التسجيل والتخليص، فضلا عن تقليل احتمالات رفض الشحنات.

وأضاف أن الجودة تمثل بوابة دخول للأسواق المنظمة وأداة ثقة تقلل المخاطر وتعزز التعاقدات طويلة الأجل، كما تُعد استراتيجية فعالة لنقل المنتج من دائرة منافسة السعر إلى دائرة منافسة القيمة المضافة.

وأشار حبيقة إلى أن من أبرز التحديات اللوجستية والتنظيمية التي تواجه قطاع المخبوزات عند دخول الأسواق الخارجية الحفاظ على معايير الجودة وسلامة المنتج وصلاحيته، خاصةً في المنتجات المجمدة التي تتطلب درجات حرارة دقيقة لضمان وصولها إلى المستهلك النهائي بجودة مطابقة للمواصفات.

ولفت إلى أن الطلب العالمي يشهد نموا ملحوظا على عدد من المنتجات الفرعية بقطاع المخبوزات، وعلى رأسها الخبز البلدي، إلى جانب عيش البرجر والكيك والكرواسون، مؤكدا أن هذه المنتجات باتت تحظى بإقبال متزايد في أسواق متعددة داخل أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قياس نجاح الصادرات يتم من خلال مؤشرات النمو في الأرقام وعدد الأسواق الجديدة التي يتم النفاذ إليها، مشيرا إلى أن الدرس الأهم خلال السنوات الماضية يتمثل في أن الالتزام الصارم بالجودة والمعايير الدولية هو الضامن الحقيقي للاستدامة في التصدير.