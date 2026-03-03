وزير الكهرباء يؤكد: لا تهديد بانقطاع التيار خلال الصيف

أجاب الدكتور محمود عصمت، ويزر الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تساؤلات المواطنين بشأن إمكانية قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الثلاثاء، إن مصر تمتلك جميع القدرات التوليدية اللازمة للطاقة الكهربائية، كما أن الوزارة تتابع بانتظام أعمال الصيانة.

وأضاف: «نمتلك وحدات التوليد من كل أنواع الوقود، ولا خطورة أو تهديد بحدوث انقطاع في الكهرباء خلال الصيف».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الوزارة تضع استراتيجية، بالتعاون مع وزارة البترول، من أجل الوصول بقدرة الشبكة الكهربائية إلى 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2040.

وأوضح أن الاستراتيجية قائمة على إضافة الطاقات الجديدة والمتجددة بصورة مستمرة إلى مزيج الطاقة، من أجل زيادة قدرة الشبكة.