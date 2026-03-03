اعترف نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند بأنه يشعر بالخوف وسط سلسلة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت دبي، حيث يقيم حاليًا مع أسرته.

وقال فرديناند، البالغ 47 عامًا، خلال أحدث حلقات برنامجه "Rio Ferdinand Presents": "لقد كان أسبوعًا مختلفًا بالنسبة لي، ليس من السهل، خاصة مع سماع الصواريخ والطائرات والقنابل الكبيرة فوقنا، ولا نعرف طبيعتها أو حجمها".

وانتقل فرديناند مع زوجته كيت وأطفاله الثلاثة إلى الإمارات العربية المتحدة في أغسطس الماضي، حيث يعيشون حياة يومية تحت تأثير التوتر الأمني.

وأشار اللاعب الإنجليزي إلى أن الوضع يذكره بأيام الإغلاق خلال جائحة كورونا، لكنه أكد أن المخاوف حقيقية بالنسبة لمستقبل أسرته وسط تصاعد التوترات في المنطقة.