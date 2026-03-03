مدرب نيوكاسل يتحدى الخوف قبل مواجهات مانشستر يونايتد والسيتي وبرشلونة

أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، صعوبة الفترة المقبلة على فريقه، الذي يخوض ثلاثة لقاءات من العيار الثقيل في غضون أسبوع واحد، معربا عن أمله في أن يكون لاعبوه في أفضل حالاتهم في كل لقاء.

ويلتقي نيوكاسل مع ضيفه مانشستر يونايتد، غدًا الأربعاء، في المرحلة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي، في المسابقة المحلية أيضا بعد ثلاثة أيام، ليواجه بعدها ضيفه برشلونة الإسباني، في العاشرة من مارس الجاري، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث هاو عن مواجهات فريقه الثلاث المقبلة بمختلف المسابقات، حيث قال : "جميعها لقاءات حاسمة. في هذه المواجهات، يتعين علينا أن نحاول أن نكون إيجابيين وأن نستمتع بها".

أضاف مدرب نيوكاسل "لا يمكننا اللعب بأي خوف أو بالتفكير في عدم الفوز على أرضنا لعدة مباريات. ينبغي علينا أن نذهب ونهاجمهم. يجب أن نلعب تلك المباريات بعقلانية، دون النظر إلى الماضي، بل نتطلع فقط إلى الأمام".

وتطرق هاو للحديث عن مانشستر يونايتد، الذي تحسنت نتائجه بشدة تحت قيادة مديره الفني مايكل كاريك: "لقد أجرى بالتأكيد بعض التعديلات التكتيكية. يبدو أنه قد خلق جوا رائعا هناك، وسيلعب اللاعبون بشكل أفضل بفضل ذلك. لقد كان إضافة إيجابية لهم، إذ يمكن ملاحظة تحسنهم الملحوظ في أدائهم بشكل عام".

وساهمت نتائج مانشستر يونايتد الجيدة مع كاريك في تقدم الفريق للمركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 51 نقطة، لتصبح حظوظه وفيرة في إنهاء الموسم بأحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وشدد هاو "ستكون فرصة رائعة بالنسبة لنا لاستعادة أفضل مستوياتنا على ملعبنا".

وعن قدرة فريقه على التألق في بعض المباريات والتراجع في أخرى، صرح هاو "علم النفس الرياضي والبشري معقد. لقد عانينا في هذا الجانب في المباريات الأخيرة، حتى عندما كانت لدينا القدرة على رفع مستوى أدائنا. لا نريد أن تكون هذه هي النتيجة، نريد أن نكون ثابتين وفي أفضل حالاتنا في كل مباراة".

وكشف المدرب الإنجليزي "نشعر جميعا بالإحباط. نحاول إيجاد حلول لكل مشكلة نواجهها، لكن هذه المشكلة تحديدا محيرة للغاية".

وحول الشعور الذي يصف معاناتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أوضح هاو "إنه شعور بالإحباط حقا. عندما أتذكر المباريات التي لم ننفذ فيها ما نريده أو قدمنا ​​فيها أداء غير معهود، أشعر بخيبة أمل شديدة".

أشار هاو "نشعر أننا أحرزنا تقدما هذا الموسم، لكننا نتراجع بعد ذلك خطوة إلى الوراء من نقطة تقدمنا ​​فيها. لقد كان تحديا ذهنيا لنا جميعا".

وعلق هاو على الانتقادات التي تلقاها الألماني نيك فولتيماده، مهاجم الفريق، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه الأخير، قائلًا: "هذا جديد علي. سأجري نقاشات مع اللاعبين حول مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالضرورة حول ما يقال، لكن هناك أشخاص في النادي يتابعون هذا الأمر عن كثب".

شدد هاو "بالنسبة لي، ليس هذا عالما أستطيع الخوض فيه، لأنني إن قرأته واستوعبته، ستتأثر آرائي بأمور تافهة. أفضل أن أبقي آرائي مبنية على ما أراه بنفسي".

وأكد هاو في نهاية حديثه " فولتيماده يبلي بلاء حسنا. لن أبالغ أبدا في ردة فعلي، سلبا أو إيجابا، لمجرد أداء فردي من لاعب. الأمر كله يتعلق بالمدى البعيد بالنسبة لي، والتأكد من استمرارهم في التحسن. بالطبع لديه بعض الأمور التي يحتاج إلى العمل عليها، ونحن نعمل على ذلك، لكنني سعيد بأدائه".

يذكر أن نيوكاسل يعاني هذا الموسم من النتائج المهتزة في الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد في المركز الثالث عشر حاليا برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.