طيران الخليج البحرينية تجلي أكثر من 400 من مسافري الترانزيت

أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أنها قامت بإجلاء أكثر من 400 من مسافري الترانزيت بنجاح، والذين كانوا قد تأثرت رحلاتهم بالأوضاع الإقليمية الراهنة التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة.

وذكرت طيران الخليج ، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء البحرين ( بنا) اليوم الخميس ، أنه من خلال التنسيق المستمر مع السلطات المعنية، فعّلت تدابير الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الأوضاع، كما قدمت الناقلة خدمات المساعدة للمسافرين المتأثرين بما في ذلك توفير الإقامة الفندقية، والوجبات، وإشعارات مستجدات السفر؛ وخدمة التخطيط لترتيبات السفر البديلة لضمان مواصلة سفرهم بأمان حال سماح الظروف.

وأكدت طيران الخليج أنها تستمر في مراقبة الأوضاع الراهنة ومستجداتها عن قرب، وستقوم بمعاودة عملياتها التشغيلية الاعتيادية فور الإعلان عن فتح المجال الجوي وتهيئته للنشاط الجوي الآمن، وأن سلامة وأمن مسافريها وأفراد طواقمها تأتي في مقدمة أولوياتها في جميع الأوقات.