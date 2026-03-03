شهد طريق محور الوفاء والأمل بمدينة نصر، حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن تهشم السيارتين، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا أفاد بوقوع تصادم بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة برجال المرور إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع التكدس المروري.

وكشفت التحريات الأولية، وسؤال شهود العيان، أن السرعة الزائدة ومحاولة أحد قائدي السيارتين تخطي الآخر تسببت في وقوع التصادم دون السيطرة على قيادتها، ما أدى إلى انحرافها بجانب الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.