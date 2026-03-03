باكستان: ذكّرنا إيران باتفاقية الدفاع مع السعودية لمنع أي هجمات جديدة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، إن باكستان ذكّرت إيران باتفاقية الدفاع المشترك التي تربطها بالمملكة العربية السعودية، في مسعى لمنع أي هجمات إيرانية إضافية على الأراضي السعودية.

وأضاف دار: "أبلغتُ الجانب الإيراني باتفاقية الدفاع الخاصة بنا"، مشيرًا إلى أن طهران طلبت من الرياض ضمان عدم استخدام أراضيها ضد إيران، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وكانت السعودية وباكستان، الدولة التي تمتلك قدرات نووية، قد وقّعتا اتفاقية دفاع مشترك في سبتمبر الماضي.

وأعلن البلدان آنذاك، في بيان مشترك، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز أمنهما ودعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، إذ تنص على أن أي اعتداء على أحدهما يُعد اعتداءً عليهما معًا.

وأوضح إسحاق دار أن نحو 2.5 مليون باكستاني يقيمون في السعودية، إضافة إلى 33 ألف باكستاني عالقين في إيران.



