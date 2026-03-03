الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منظومة دفاع جوي أمريكي من طراز ثاد وإخراجها عن الخدمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، استهداف منظومة دفاع جوي أمريكي من طراز «ثاد» في منطقة بالشرق الأوسط.

وأشار في بيان، إلى أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكي في منطقة غرب آسيا تعرضت لهجوم بصواريخ موجهة بدقة من قوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة.

ولفت إلى تدمير رادار منظومة الدفاع الصاروخي «ثاد» الموجودة في قاعدة الرويس بالإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين.

وقال إن «إيران ستتمكن من إصابة أهدافها بنجاح، مع تدمير هذين النظامين الصاروخيين».

وفجر الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري أنّه استهدف مبنى القيادة الرئاسي في قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين بالصواريخ والمسيّرات.

وأشار إلى أن 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ أصابت الأهداف المقصودة في هذا الهجوم، ما أدى إلى تدمير مبنى القيادة الرئيسي ومقر القيادة البحري بالقاعدة، وإشعال النيران في خزانات الوقود الخاصة بها.

كما أظهرت صور أقمار صناعية حللتها صحيفة «نيويورك تايمز» دمارًا كبيرًا في المباني داخل مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وهو أكبر قاعدة للأسطول الأمريكي في المنطقة.

وأظهرت الصور أن العديد من المباني دمرت بالكامل نتيجة الهجمات الإيرانية.

كما تعرضت السفارة الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض لهجوم بمسيّرتين، وأعلنت الكويت عن تعرضها لموجة من الصواريخ والمسيرات.