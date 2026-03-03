مشرعون ديمقراطيون ينتقدون الخارجية الأمريكية لعدم مساعدة المواطنين العالقين في الشرق الأوسط

وجّه مشرّعون ديمقراطيون في الولايات المتحدة انتقادات إلى وزارة الخارجية الأمريكية، على خلفية دعوتها المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى مغادرة المنطقة بعد ثلاثة أيام من بدء الضربات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، في وقت يشهد فيه قطاع الطيران اضطرابات واسعة.

وكانت الوزارة قد حثّت الأمريكيين في 16 دولة بالمنطقة على المغادرة فوراً عبر "وسائل النقل التجارية المتاحة"، من دون الإعلان عن ترتيبات إجلاء حكومية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كما ذكرت السفارة الأمريكية في القدس أنها غير قادرة على تقديم المساعدة للأمريكيين الراغبين في المغادرة.

وقال السيناتور الديمقراطي آندي كيم إن إصدار تحذيرات بالإخلاء بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب، وفي ظل إغلاق المجال الجوي، يعكس "انعداماً تاماً للاستراتيجية والتخطيط" من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، مضيفاً أن الأمريكيين باتت لديهم خيارات محدودة للمغادرة في لحظة خطرة من دون دعم حكومي.

من جهته، اعتبر السيناتور كريس مورفي أن الوزارة تطلب من المواطنين مغادرة المنطقة "من دون أن تساعدهم على ذلك"، واصفاً الوضع بأنه "سوء إدارة".

وتزامناً مع ذلك، لا تزال مراكز طيران خليجية كبرى، بينها مطار دبي الدولي، مغلقة لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى تقطّع السبل بعشرات آلاف المسافرين وارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير.

وأفاد مسئول أمريكي بأن الوزارة فعّلت فريق عمل مشتركاً بين الوكالات لإدارة الأزمة، وأطلقت قناة تواصل عبر "واتساب" تضم نحو 15 ألف متابع، من دون الإعلان عن رحلات إجلاء حكومية حتى الآن.

ودعا النائب الديمقراطي تيد ليو الإدارة إلى تنظيم رحلات إجلاء رسمية لمساعدة الأمريكيين العالقين.